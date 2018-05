Linkse anarchisten verstoren 1 mei-viering in Parijs: relschoppers gooien met brandbommen en slopen McDonald's kg

01 mei 2018

17u39

Bron: ANP, Belga, VTM Nieuws 129 Circa 1200 gemaskerde personen in zwarte kleding verstoorden dinsdag in Parijs de viering van de Dag van de Arbeid. Ze gooiden onder meer brandbommen naar een vestiging van McDonald's. Ook gooiden ze ruiten van het fastfoodrestaurant in.

De zender BFMTV meldde dat de relschoppers ook molotovcocktails naar een autorijschool en een garagebedrijf hebben geworpen. In de buurt van het station van Austerlitz was de situatie bijzonder gespannen en werd er met voorwerpen naar de politie gegooid. Er werd minstens een auto, een werfvoertuig en verschillende vuilbakken in brand gestoken.

Verder hielden ze een stoet tegen van mensen die op initiatief van de vakbonden de Dag van de Arbeid wilden vieren op de Place de Bastille. Veertig minuten later dan de bedoeling was, kon de stoet alsnog van de Pont d'Austerlitz naar de Place de Bastille vertrekken.

De Franse politie had al eerder gewaarschuwd dat uiterst linkse anarchisten, bekend onder de naam 'black blocs', uit waren op rellen tijdens de viering van de Dag van de Arbeid. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas om de relschoppers uiteen te drijven. Rond 17.00 uur kon de politie al zo'n tweehonderd betogers oppakken.