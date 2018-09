Links en rechts opnieuw met meer dan 8.000 betogers de straat op in Duitse Chemnitz FT JV

01 september 2018

17u00

Bron: Reuters, DPA 18 In de Duitse stad Chemnitz zijn vandaag meer dan 8.000 mensen de straat opgegaan om mee te stappen met een betoging van extreemrechts of met een tegenbetoging. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Meer dan 1.200 politieagenten moeten de demonstraties, die eerder deze week uit de hand liepen, in goede banen leiden. Bondskanselier Angela Merkel krijgt er al dagen forse tegenkanting voor haar migratiebeleid. Grote incidenten blijven uit, al wordt de sfeer in de loop van de avond meer gespannen. Zo zijn ook na het beëindigen van de betoging nog verschillende betogers ter plaatse.

De mars tegen immigratie telt ongeveer 4.500 deelnemers. Die betoging is opgezet door de extreemrechtse partij AfD en door de antimoslimbeweging Pegida. Ook aanhangers van de rechtse groep Pro Chemnitz stappen mee op. De betogers dragen spandoeken met opschriften als 'Wij zijn het volk' en 'Merkel moet weg'.

Bij een betoging tegen geweld en racisme zijn er dan weer 3.500 deelnemers. Zij protesteren in de buurt van de Johanneskirche onder de slogan "Chemnitz nazi-vrij".

De extreemrechtse optocht, die met vertraging was vertrokken, moest in de loop van de avond, ondanks luid protest, vroegtijdig worden afgebroken. Ter hoogte van het Karl Marx-monument kregen de betogers te horen dat ze de plek moesten verlaten. Het verzoek van de politie werd genegeerd door heel wat betogers, die zich ook vijandig opstelden tegenover de politie.

Nog volgens de politie hadden verschillende tegenbetogers eerder geprobeerd om het parcours te betreden. "Onze agenten werden ten dele gedwongen om onmiddellijke dwang te gebruiken", zegt de politie van de deelstaat Saksen op Twitter. "Nogmaals onze oproep: blijf alsjeblieft geweldloos."

Hoewel alle protesten officieel afgelopen zijn, blijven uit beide kampen betogers ter plaatse.

In de oost-Duitse stad zijn de gemoederen al dagen verhit nadat een man van 35 er eind vorige week door twee jonge mannen van buitenlandse origine, een Syriër en een Irakees, werd doodgestoken. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren extreemrechtse betogingen uitgemond in rellen en in geweld op migranten.

Rechtse bewoners hielden daarop een klopjacht op alle niet-blank uitziende inwoners van de stad en trokken de straat op tegen het migratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel. Ze brachten onder meer de Hiterlergroet en gingen de oproerpolitie te lijf. De betogingen werden onder meer georganiseerd door het AfD (Alle für Deutschland) en - onafhankelijk van elkaar - het extreemrechtse Pegida. Ook vandaag riepen zij hun leden op de straat op te gaan om te rouwen voor de man die het leven liet.

Om 13 uur vertrok dan weer een tegenbeweging onder de slogan 'Hart in plaats van Haat'. Tussen de demonstranten die lid zijn antifascistische bewegingen, lopen ook gewone burgers mee die hun afkeer tegenover het naziverleden duidelijk laten blijken. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas van het centrumlinkse SPD, zei vandaag nog op Twitter nog dat het de sociale plicht is van Duitsers om op te staan tegen elke vorm van fascisme. "Als mensen opnieuw de Hitlergroet op straat brengen, zijn we het aan de geschiedenis verplicht om op te komen voor democratie", schreef hij.