Links en rechts opnieuw de straat op in Duitse Chemnitz, politie heeft 1.200 agenten klaar FT

01 september 2018

17u00

Bron: Reuters 0 Er wordt opnieuw betoogd door links en rechts in de Duitse stad Chemnitz. Meer dan 1.200 politieagenten proberen de demonstraties, die eerder deze week uit de hand liepen, in goede banen te leiden. Bondskanselier Angela Merkel krijgt er al dagen forse tegenkanting voor haar migratiebeleid.

In de oost-Duitse stad zijn de gemoederen al dagen verhit nadat een man van 35 er eind vorige week door twee jonge mannen van buitenlandse origine, een Syriër en een Irakees, werd doodgestoken. Rechtse bewoners hielden daarop een klopjacht op alle niet-blank uitziende inwoners van de stad en trokken de straat op tegen het migratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel. Ze brachten onder meer de Hiterlergroet en gingen de oproerpolitie te lijf. De betogingen werden onder meer georganiseerd door het AfD (Alle für Deutschland) en - onafhankelijk van elkaar - het extreemrechtse Pegida. Ook vandaag riepen zij hun leden op de straat op te gaan om te rouwen voor de man die het leven liet.

Om 13 uur vertrok dan weer een tegenbeweging onder de slogan 'Hart in plaats van Haat'. Tussen de demonstranten die lid zijn antifascistische bewegingen, lopen ook gewone burgers mee die hun afkeer tegenover het naziverleden duidelijk laten blijken. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas van het centrumlinkse SPD, zei vandaag nog op Twitter nog dat het de sociale plicht is van Duitsers om op te staan tegen elke vorm van fascisme. "Als mensen opnieuw de Hitlergroet op straat brengen, zijn we het aan de geschiedenis verplicht om op te komen voor democratie", schreef hij.

De deelstaat houdt paarden en waterkanonnen beschikbaar, maar heeft ook versterking gevraagd aan naburige deelstaten.