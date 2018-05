Lindsey (10) verdween in 2009. Nu is haar stoffelijk overschot gevonden en begint zoektocht naar haar moordenaar Karen Van Eyken

14 mei 2018

15u55

Bron: The Washington Post 263 Op 26 juni 2009 rond 21 uur werd de 10-jarige Lindsey voor het laatst gezien toen ze naar huis wandelde in een landelijke omgeving in de staat Washington. Maar ze zou nooit thuiskomen. Er werd met man en macht naar haar gezocht, maar niets gevonden. Nu bijna tien jaar later is haar lichaam in een afgelegen gebied aangetroffen door jagers. En moet er een nieuwe zoektocht beginnen, die naar haar moordenaar.

Toen het meisje in 2009 spoorloos verdween, sloot haar familie meteen uit dat ze was weggelopen. Hun dochter had schrik in het donker en zou nooit zomaar beginnen rondzwerven. Al die jaren is de lokale politie blijven zoeken naar aanwijzingen om de zaak op te lossen.

Speurders denken nu dat het meisje werd gekidnapt nadat ze die avond het huis van haar vriendje verliet en vervolgens werd omgebracht.

De harde realiteit

"Gedurende de afgelopen jaren wisten we niets, enkel dat het kind vermist was," zei sheriff Rick Scott. "Zeker, de hoop is er altijd geweest dat we haar ooit levend zouden vinden en haar weer naar huis zouden kunnen brengen. De realiteit is echter dat we nu op zoek moeten naar haar moordenaar."

Scott weigerde de locatie te delen waar haar stoffelijk overschot werd gevonden, maar verklaarde alleen dat het door jagers werd aangetroffen. Hij weigerde ook vragen te beantwoorden over de reden waarom speurders ervan uitgaan dat ze werd vermoord.

Er is moed nodig

"Er is daarbuiten iemand die weet wie dit heeft gedaan en hoe dit is gebeurd, en er zijn wellicht mensen die informatie hebben die deze zaak in een stroomversnelling kan brengen en kan leiden tot arrestatie(s)", vertelde hij de verslaggevers zaterdag. "Die mensen moeten de moed vinden om die broodnodige informatie anoniem te delen", besloot de sheriff die alles in het werk gaat stellen om met zijn team de moordenaar van Lindsey te klissen.