Lindsay Hoyle volgt flamboyante John Bercow op als voorzitter Britse Lagerhuis Buitenlandredactie/Kees Graafland

04 november 2019

21u32

Bron: AD.nl, ANP, Belga 2 Het Britse Lagerhuis heeft een nieuwe voorzitter gekozen uit zeven kandidaten. Lindsay Hoyle, lid van oppositiepartij Labour, volgt de vorige week vertrokken John Bercow op.

De verkiezing van de voorzitter (‘speaker’) had plaats op de laatste dag voordat het parlement wordt ontbonden vanwege de verkiezingen op 12 december. Het werd zodoende de laatste grote beslissing van het huidige Lagerhuis. Er waren uiteindelijk vier stemrondes nodig. Hoyle ging bij iedere stemronde ruim aan kop, maar had meer dan de helft van de stemmen nodig om te winnen. Hij kreeg pas voldoende steun nadat meerdere rivalen waren afgevallen of afgehaakt. In de beslissende ronde kreeg Hoyle steun van 325 collega’s.

De nieuwe “Speaker of the House of Comons” werd na de stemming traditiegetrouw door zijn collega’s naar zijn stoel gesleept. De traditie is al enkele eeuwen oud, toen de voorzitter de mening van het Lagerhuis moest communiceren aan de koning en zo diens toorn riskeerde.

Hoyle, sinds 2010 vicevoorzitter van het Lagerhuis en dus de voormalige rechterhand van Bercow, werd al gezien als een van de voornaamste kandidaten om de populaire voorzitter op te volgen. Zijn overwinning komt dus niet als een verrassing. De Labour-politicus ziet zichzelf als ‘tegengif’ voor de flamboyante en kleurrijke Bercow. Hoyle denkt dat zijn humor een belangrijke kwaliteit is om ervoor te zorgen dat de spanning in het Lagerhuis niet te hoog oploopt.

De speaker heeft een belangrijke rol in het Britse parlement. De voorzitter bepaalt welke moties en voorstellen in stemming worden gebracht.

“Order, order”

Hoyles voorganger John Bercow was tien jaar lang speaker en werd ook buiten de Britse landsgrenzen erg bekend. Beelden waarop hij “order, order” brulde tijdens rumoerige debatten gingen de wereld over. Bercow gaf er vorige week, na tien jaar, de brui aan. Een paar dagen later, op 31 oktober, zou het parlement voor de vervroegde verkiezingen ontbonden worden. Tegen de gewoonte in werd de nieuwe Speaker daardoor aan het einde in plaats van aan het begin van een nieuwe legislatuur verkozen.

Bercow was de 157ste Speaker en was sinds 2009 in functie. Vooral brexit-hardliners hadden kritiek op hem, als zou hij partijdig zijn. Meermaals stoorde hij zich niet aan de conventies, zodat de parlementsleden successen konden boeken in de strijd met de regering. Bercow rechtvaardigde dat door te wijzen op de stijl van regeren die steeds autoritairder werd. Veel parlementsleden loofden hem, omdat hij de macht van het Lagerhuis tegenover de regering versterkt heeft.

Bekijk ook: “Order, order!”, laatste dag van voorzitter John Bercow