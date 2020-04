Linda Tripp, die Lewinsky-schandaal aan het licht bracht, overleden IB

09 april 2020

04u28

Bron: CNN, Belga, ANP 0 Linda Tripp, één van de klokkenluiders van het Lewinsky-schandaal dat voormalig president Bill Clinton in nauwe schoentjes bracht, is overleden. Dat bevestigt haar advocaat Joseph Murtha. Hij gaf geen verklaring over de doodsoorzaak maar volgens Amerikaanse media leed de 70-jarige Tripp aan pancreaskanker.

In 1996 was Tripp werkzaam bij het Pentagon en bevriend met haar nieuwe, jonge collega Monica Lewinsky. Die had als 22-jarige net stage gedaan op het Witte Huis en tegen Tripp vertelde ze over haar verhouding met de president.

Linda Tripp nam de vertrouwelijke telefoongesprekken die ze met Lewinsky had in het geheim op en overtuigde haar ervan om een jurk met sperma van de president erop te bewaren. Ze bezorgde die bewijzen van de affaire aan speciaal aanklager Kenneth Starr, die een onderzoek voerde tegen de president, eerst voor mogelijke corruptie en later voor seksuele aanranding. Er kwamen hoorzittingen en daar beweerde Clinton nooit seks te hebben gehad met de jonge stagiaire. In 1999 werd de president vrijgepleit.

Linda Tripp beweerde achteraf dat ze handelde uit patriotisme. Maar in de media werd ze het symbool van een valse vriendin, een verraadster zelfs. Toch verklaarde ze in 2003 in een interview met CNN dat ze geen spijt had van haar beslissing. "Ik zou het opnieuw doen".

