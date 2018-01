Limburgse Syriëstrijdster (28) opgepakt in Turkije mvdb

19 januari 2018

11u04

Bron: Het Belang van Limburg 3 Een Syriëstrijdster uit het Limburgse Beverlo (Beringen) is in de Turkse stad Kayseri opgepakt, zo meldt Het Belang van Limburg.

De Turkse politie arresteerde Amina Ghezzal (28), twee jonge kinderen en haar nieuwe echtgenoot op 7 januari. Ze zal wellicht aan ons landen worden uitgeleverd.

De vrouw verdween in 2013 uit haar appartement in Beverlo en reisde haar vriend uit Vilvoorde achterna. Haar nieuwe echtgenoot Muhammed Alhamad (25) is afhankelijk van de bron een Syriër dan wel een Algerijn. Hij zou een imam zijn. Turkije beschouwt hen beiden als leden van Islamitische Staat. Of ze de moeder van de kleine kinderen is, is niet duidelijk.