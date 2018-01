Lijsttrekker Oostenrijkse extreemrechtse partij in opspraak door boek met naziliederen kv

Bron: Belga 0 In Oostenrijk is een lijsttrekker voor de extreemrechtse FPÖ bij de lokale verkiezingen van volgende zondag in opspraak gekomen omdat er in de vereniging waarvan hij de vicevoorzitter is, naziliederen zouden worden gezongen.

De 31-jarige Udo Landbauer is de lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen in de deelstaat Neder-Oostenrijk. Zijn FPÖ zit sinds december in de nationale regering van kanselier Sebastian Kurz (ÖVP). Landbauer is eveneens vicevoorzitter van de lokale afdeling van de vereniging "Germania zu Wiener Neustadt", die volgens de krant Falter een liederenboek gebruikt met daarin tal van naziliederen.

Verheerlijking van de vergassing

In een van de liederen komt onder meer de zin "sluit het gas aan, oude Germanen, we kunnen aan 7 miljoen geraken," waarmee allusie wordt gemaakt aan de 6 miljoen joden die onder het Derde Rijk in de gaskamers zijn gestorven. Andere liederen zijn een eerbetoon aan het Condorlegioen, de nazi-eenheid die verantwoordelijk was voor het bloedbad in Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog, of aan de SS-parachutisten (Fallschirmjäger), die achter de invasie van Kreta zaten.

De teksten van de liederen zijn "racistisch, antisemitisch en absoluut verwerpelijk. Ze horen niet thuis in ons land. We moeten dit onderzoeken en de verantwoordelijken moeten rekenschap afleggen", reageerde kanselier Kurz via Twitter op het nieuws.

Volgens een FPÖ-woordvoerder heeft Landbauer "niets te maken" met de liederen, en werkt de vereniging aan een herwerkte versie van het liederenboek, waarvan de laatste editie dateert uit 1997. Landbauer zelf zegt "geschokt" te zijn, en verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de liederen. Hij kondigde aan zich uit de vereniging terug te trekken.

"Moslem-Mama"

Oppositiepartijen SPÖ en Neos hebben ondertussen het ontslag van Landbauer geëist.

Landbauer heeft tot nu toe een zeer agressieve campagne gevoerd. Zo verspreidde hij affiches met een foto van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) met een hoofddoek, waarop hij haar "Moslem-Mama" (moeder van de moslims) noemt. De FPÖ, die werd opgericht door ex-nazi's, wordt bovendien regelmatig in verband gebracht met gewelddaden gelinkt aan het Derde Rijk.