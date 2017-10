Lijnvliegtuig landt vandaag voor het eerst op afgelegen eiland Sint-Helena TT

10u37

Bron: Belga 0 AFP Jamestown, de hoofdstad van Sint-Helena. Op het afgelegen Britse eilandje Sint-Helena, dat bekendheid verwierf als de plek waar Napoleon Bonaparte zijn laatste levensjaren in ballingschap doorbracht, landt vandaag voor het eerst een lijnvliegtuig. Zo komt voor de 4.500 bewoners van het vulkaaneiland een einde aan eeuwen van isolement.

Sint-Helena ligt in het zuiden van de Atlantische Oceaan, grofweg in het midden tussen de Afrikaanse westkust en Zuid-Amerika. Het eiland is een van de laatste plekken op aarde die slechts na een lange bootreis bereikbaar zijn. De RMS St Helena levert om de drie weken voedsel en drank, post en andere producten aan. Het schip heeft vijf dagen nodig om vanuit Kaapstad Sint-Helena te bereiken.



Maar daar komt vandaag dus verandering in. Om 13.15 uur plaatselijke tijd (15.15 uur in België) landt in Sint-Helena een commercieel lijntoestel. Vlucht SA8131 van maatschappij Airlink zal vertrekken in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en na een tussenlanding in Windhoek (Namibië) op de gloednieuwe luchthaven van Sint-Helena landen.



De bouw van de luchthaven was een huzarenstukje. Om de bijna 2 kilometer lange landingsbaan aan te kunnen leggen, moest een berg afgegraven worden en een vallei opgehoogd worden.



Normaal gezien had de luchthaven al in 2016 ingehuldigd moeten worden, maar de onvoorspelbare weersomstandigheden gooiden roet in het eten. De opening van de luchthaven werd toen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

AFP Rechts in beeld is het uiteinde van de start- en landingsbaan te zien.

