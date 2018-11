Lijnvliegtuig geraakt in grote nood tijdens testvlucht boven Portugal en kan nog net veilig landen TT

11 november 2018

18u17

Bron: ANP 0 Een vliegtuig van de Kazachse luchtvaartmaatschappij Air Astana is tijdens een testvlucht boven Portugal in grote nood geraakt en kon ternauwernood nog landen. Nadat de piloten eerst hadden overwogen een noodlanding in zee te maken, lukte het uiteindelijk met veel moeite de luchthaven van Beja te bereiken, 150 kilometer ten zuidoosten van Lissabon, melden Portugese media.

De piloot moest drie keer de landing inzetten, voordat hij het toestel veilig aan de grond kon zetten, schrijft de krant Público. Twee F-16-straaljagers begeleidden het vliegtuig tijdens de noodlandingsprocedure. Het vliegtuig was na een onderhoudsbeurt bezig aan een testvlucht en daarom waren er, behalve zes bemanningsleden, geen passagiers aan boord.

Blijkbaar waren na de start de instrumenten uitgevallen, waardoor de piloten de controle over het toestel, een Embraer 190, tijdelijk verloren. De bemanning stuurde een noodoproep uit, waarna F-16's de lucht in gingen voor assistentie. Het vliegtuig cirkelde een tijdje in krappe bochten boven Portugal. Voor de landing in Beja waren ambulances en brandweer uitgerukt. De bemanning bleef echter ongedeerd.