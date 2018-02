Lijnbus 3224 reisde van Hasselt naar oorlogsgebied Syrië PHILIPPE GHYSENS

28 februari 2018

13u59 1 De bus van De Lijn die plots in oorlogsgebied in Syrië opdook , is daar beland na een lange reis vanuit Hasselt, zo leert navraag ons. In 2014 werd de bus verkocht.

De Lijnbus met serienummer 3224 stond klaar om bewoners van Oost-Ghouta in Syrië te evacueren, maar dat plan ging niet door omdat het Syrische leger maar bleef bombarderen. Hoe de bus in oorlogsgebied terechtkwam, kan de busmaatschappij niet zeggen. "Onze voertuigen die afgekeurd worden voor personenvervoer, worden openbaar verkocht. Ook dit exemplaar is door een handelaar opgekocht, maar welk traject de bus daarna aflegde, weten we niet", aldus De Lijn-woordvoerster Sonja Loos.

Wel is zeker dat de bus met het nummer 3224 in augustus 2014 uit de vloot is gehaald en een maand later openbaar verkocht is. De bus had Limburg als laatste standplaats en werd onder meer ingezet op route 19 van Diest naar Geel. "Kopers zijn volgens het contract verplicht om het busnummer en het logo van De Lijn weg te halen. Dat is hier blijkbaar niet helemaal gebeurd, want het nummer is nog zichtbaar."