Lijkschouwing bevestigt dat alle 58 slachtoffers schietpartij Las Vegas omkwamen door schotwonden

Bij de schietpartij in Las Vegas op 1 oktober zijn alle 58 dodelijke slachtoffers omgekomen door schotwonden. Er is geen enkele andere doodsoorzaak gevonden, maakte het kantoor van de wetsdokter in Clark County bekend. Niemand is dus vertrappeld.

De schutter, Stephen Paddock, bracht zichzelf om het leven. Het is nog altijd niet duidelijk waarom hij vanuit zijn hotelkamer op het publiek van een muziekfestival vuurde.

Meer dan 500 mensen raakten gewond.