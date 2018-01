Lijkschouwer: "Ivana was al gewond voor ze fatale val maakte" LB & FT

Bron: ANP, AD.nl, Telegraaf 123 ANP Een foto van de 18-jarige Ivana Smit tijdens de uitvaartplechtigheid. Het model overleed na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) had al een letsel op haar achterhoofd voordat ze veertien verdiepingen naar beneden viel. Dat blijkt uit het tweede toxicologische onderzoek naar de dood van het model. De ouders reageren opgelucht. Het wordt volgens hen steeds duidelijker dat hun dochter via een misdrijf om het leven kwam.

Ivana had naast een letsel op het achterhoofd ook blauwe plekken op haar beide bovenarmen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Dat kan er volgens patholoog Frank van de Goot, die de tweede autopsie uitvoerde, op duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt. Het is een scenario dat momenteel nader wordt onderzocht.

Eerder raakte al bekend dat er drugs gevonden zijn in het lichaam van het meisje. Het gaat om cocaïne die al ‘langer’ voor haar dood zou zijn ingenomen. Ook werd PMMA aangetroffen, een stof die vergelijkbaar is met de in xtc werkzame stof MDMA. Volgens Van de Goot kan de combinatie van die twee drugs dodelijk zijn verlopen.

Seksueel misbruikt?

De ouders van Ivana reageren opgelucht. Zij zijn ervan overtuigd dat hun dochter om het leven kwam door een misdrijf. Iets wat door de Maleisische autoriteiten in de doofpot werd gestopt. De resultaten van het Nederlandse onderzoek zijn een stap richting de ware toedracht van de dood van hun dochter, lieten ze weten. Volgens Maleisische autoriteiten was haar dood een ongeluk.

Het Nederlandse parket startte eind vorig jaar al een oriënterend onderzoek naar de dood van Ivana. Inmiddels zijn de autopsierapporten uit Maleisië opgevraagd, maar over de resultaten kan het parket nog niks bekendmaken.

Uit die rapporten hoopt de familie van Ivana ook te kunnen afleiden of het meisje seksueel is misbruikt voor haar dood, stelt de advocaat van het gezin, Sébas Diekstra. Dat was niet meer te achterhalen tijdens de tweede autopsie die in Nederland is gedaan.

Rijke Amerikaanse zakenman

Ivana Smit (18) stierf op 7 december in Kuala Lumpur, waar zij haar carrière als model aan het uitbouwen was. Na een avond feesten met een rijke Amerikaanse zakenman en zijn vrouw ging ze met hen mee naar huis, een appartement op de twintigste verdieping in de Maleisische hoofdstad.

Rond half acht ’s ochtends had Ivana nog contact met haar vriend. Ze stuurde een selfie en liet weten dat ze bij het echtpaar zou blijven slapen, zodat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Een paar uur later was Ivana dood. Haar naakte lichaam werd op een balkon op de zesde verdieping van hetzelfde gebouw gevonden. Tot op heden blijft het onduidelijk wat er is gebeurd met het meisje in de uren tussen het sturen van de selfie en haar dood.

Smit veroverde op haar vijftiende de derde plaats in Supermodel Search 2014 in Maleisië. En ze was ook finaliste voor Top Model Belgium 2018.

