Lijkschouwer barst in tranen uit als ze getuigt over hoe Cherish (8) werd vermoord: “Haar lichaam was compleet vervormd” Koen Van De Sype

14 februari 2018

18u49

Bron: Daily Mail, Metro, News.com.au 7 Ze heeft flink wat ervaring als wetsdokter, maar Valerie Rao barstte toch in tranen uit toen ze op het proces tegen Donald James Smith (61) in het Amerikaanse Jacksonville moest beschrijven hoe de verkrachte en vermoorde Cherish Perrywinkle (8) aan haar einde was gekomen.

De feiten gebeurden in juni 2013. De moeder van Cherish was samen met haar drie kinderen kleren aan het kopen bij een dicountketen, toen ze benaderd werden door een man. Hij had gezien hoe het meisje verlangend naar een jurkje keek, maar het niet kreeg omdat het te duur was. Hij lokte het gezin mee naar een Walmart in de buurt en zei dat hij daar een waardebon voor had van 150 dollar. Omdat hij die zelf toch niet gebruikte, mocht het gezin hem hebben.

Honger

Tijdens het winkelen kregen de kinderen honger. Smith beloofde hen iets te kopen bij McDonald’s - dat een filiaal had in de Walmart - en Cherish liep met hem mee. In plaats van naar het restaurant te gaan, liep hij echter met het meisje de parking op en ze verdwenen samen in zijn witte bestelwagen. De moeder van Cherish verwittigde de hulpdiensten toen ze maar niet terugkwamen, maar het was al te laat. De volgende morgen werd het lichaam van het meisje gevonden, halfnaakt in een beek voor een kerk. En ze bleek op een gruwelijke manier aan haar einde te zijn gekomen. (lees hieronder verder)

Dat bevestigde ook dokter Valerie Rao nu, de lijkschouwer die de autopsie uitvoerde op het lichaam van Cherish. Ze was zichtbaar aangedaan terwijl ze de kneuzingen, krabben en andere verwondingen beschreef. En de manier waarop het meisje seksueel was misbruikt. Toen haar moordenaar klaar was met zijn folteringen, wurgde hij haar. Het zou 3 tot 5 minuten geduurd hebben voor ze dood was. “Ze stierf nadat er een ongelofelijke druk was uitgeoefend op haar hals, waardoor ze niet meer kon ademen”, klonk het.

Pauze

De juryleden bedekten hun mond en ogen en huilden toen Rao verslag uitbracht en foto’s liet zien van het slachtoffer. De arts kon op zeker moment ook zelf haar emoties niet meer de baas. “Ze had zo veel verwondingen”, zuchtte ze. “Haar lichaam was compleet vervormd door het geweld dat ze te verduren kreeg. Sorry, ik heb een pauze nodig. Geef me 5 minuten.” (lees hieronder verder)

De Openbare Aanklager legde een dag eerder al eens de nadruk op de gruwel die het meisje moest doorstaan. “Cherish stierf niet snel en ze stierf ook niet gemakkelijk”, aldus Melissa Nelson. “Haar dood was gruwelijk en volgde op vreselijke folteringen.”

De jury had vanavond uiteindelijk amper 15 minuten nodig om de beklaagde unaniem schuldig te verklaren aan ontvoering, verkrachting en moord. Nu moet ze zich buigen over de strafmaat. Smith riskeert de doodstraf voor wat hij deed. Opmerkelijk: hij keerde zich om toen de autopsiefoto’s van zijn slachtoffer werden getoond, volgens een bron in de rechtszaal. Op het einde van de dag poseerde hij wel gewillig voor de talrijk opgekomen pers.

Kindermisbruik

Smith was 21 dagen voor de feiten nog maar vrijgekomen uit de gevangenis, waar hij een straf had uitgezeten voor kindermisbruik. Hij stond al op een lijst van seksuele delinquenten sinds 1993.