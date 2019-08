Lijkhonden ingezet bij zoektocht naar in Australië vermiste Belgische backpacker Théo Hayez IB

23 augustus 2019

00u16

Bron: 7 News Australia, The Australian 0 Honden die menselijke resten kunnen ruiken en opsporen zijn naar het noorden van New South Wales gebracht om te zoeken naar de vermiste Belgische backpacker Theo Hayez. De 18-jarige Hayez verdween eind mei in Byron Bay, een populaire strandplaats aan de Australische oostkust. Ondanks intensieve zoektochten is er geen spoor van de jongen teruggevonden.

Hayez werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij alcohol kocht in The Northern Bottle Shop in Byron Bay, later werd gezien hoe hij in hetzelfde stadje de bar Cheeky Monkey’s verliet. Pas op zes juni werd hij als vermist opgegeven toen zijn bezittingen onaangeraakt in zijn hostelkamer werden gevonden.

Vrijwilligers en de Australische politie organiseerden intensieve zoekacties, maar die leidden voorlopig nog niet tot een resultaat. Drie Belgische agenten waren begin juli ook in Australië om hun collega’s bij te staan in hun onderzoek naar de verdwijning, dat nog steeds doorgaat. Vrijwilligers blijven ook fysieke zoekacties doen.

Deze vrijwilligers zouden nu twee lijkhonden die opgeleid zijn om menselijke resten op te sporen naar Byron Bay gehaald hebben. Dat melden verschillende Australische media. De honden komen van de vrijwilligersorganisatie Search Dogs Sydney. “We hebben al zoveel bushland als vrijwilligers doorzocht, maar er zijn sommige zeer moeilijk begaanbare stukken waar het ofwel te steil is ofwel te dichtbegroeid is. De honden komen dan goed van pas om die stukken waar wij niet konden komen te doen", zegt vrijwilliger Sheri D’Rosario.

Wanhopige achterblijvers

“Daarnaast kunnen de honden op een dag ongeveer evenveel afstand afleggen als drie of vier vrijwilligers bij elkaar”, vult Chris D’Arcy van Search Dogs Sydney aan. Volgens de man zijn zijn honden de afgelopen jaren ingezet bij zeker elf verdwijningen, maar kenden ze tot nog toe nog geen enkel ‘succes’. “Maar we vragen niets voor onze diensten", zegt D’Arcy. “De meeste mensen die bij ons aankloppen zijn wanhopig. Wanneer er steeds minder sporen overblijven en het politie-onderzoek vastloopt, zijn ze ten einde raad. Dan beginnen ze vaak aan hun eigen zoektochten, maar dat kan gevaarlijk zijn.”

Ten tijde van zijn verdwijning was Hayez zo’n acht maanden in Australië en stond hij op het punt om weer naar België te vertrekken. Hij had rondgereisd in Tasmanië, Alice Springs en Cairns voor hij naar Queensland en New South Wales reisde, waar hij uiteindelijk verdween.