Lijk aanstormende Hollywoodactrice uit Macedonië waarschijnlijk gevonden: verdachte is haar vriend die zelfmoord pleegde Joeri Vlemings

28 maart 2018

09u34

Bron: New York Post 0 De politie van Los Angeles vermoedt sterk dat ze het lijk van de het aanstormende acteertalent Adea Shabani (25) hebben gevonden. Actrice en model Shabani verdween meer dan een maand geleden. Haar vriendje, Chris Spotz (33), wordt verdacht van de moord. Hij pleegde zelfmoord toen de politie hem op de hielen zat.

De politie gaat ervan uit dat Shabani vermoord werd en dat haar lijk daarna gedumpt werd in Noord-Californië, op zo'n 700 km van Los Angeles, waar ze woonde en acteerlessen volgde. De autopsie moet vandaag duidelijkheid brengen over de identiteit van het lichaam dat de LAPD maandag aantrof in het natuurreservaat Spenceville Wildlife Area. Shabani werd het laatst op 23 februari gezien, toen ze met haar vriendje Chris Spotz uit haar appartement kwam. De politie denkt dat Shabani al meer dan een maand geleden gedood werd en sluit niet uit dat er anderen dan Spotz bij de moord betrokken waren.

Volgens zijn advocaat wou Spotz, die verloofd was met een andere vrouw, met Shabani naar het huis van zijn vader in Noord-Californië rijden. In de buurt van Santa Clarita zouden de twee ruzie gekregen hebben en zou hij haar achtergelaten hebben aan de kant van de snelweg. Maar van dat verhaal geloofden de speurders niks.

Verloofde

Volgens de politie reed Spotz met zijn verloofde naar het huis van haar ouders in Fort Morgan bij Denver in Colorado. De LAPD kon hem niet vinden en liet Spotz' wagen seinen. Donderdag kwam het ten oosten van LA tot een achtervolging, toen Spotz weigerde zich aan de kant te zetten. Even later schoot Spotz zichzelf dood.

Shabani woonde al twee jaar in LA. Ze verliet haar geboorteland Macedonië en studeerde eerst economie aan een Amerikaanse universiteit in Parijs. In hartje Hollywood was ze studente aan de acteerschool Stella Adler Academy of Acting.

Vrienden en familie zochten koortsachtig naar haar sinds haar verdwijning. De familie zette een privédetective in en bood 25.000 dollar voor gouden tips.