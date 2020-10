Lijfarts: “Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen” IB

09 oktober 2020

02u11

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump kan volgens zijn lijfarts waarschijnlijk vanaf zaterdag weer deelnemen aan publieke evenementen. Dat meldt zijn lijfarts, dokter Sean Conley.

Trump heeft zijn behandeling voor het coronavirus afgerond en reageerde "extreem goed" op wat hij kreeg toegediend, aldus dokter Conley in een door het Witte Huis verspreidde boodschap.

Volgens Conley is de gezondheid van Trump stabiel gebleven, sinds hij dinsdag terugkeerde in Washington na een verblijf in het Walter Reed National Military Medical Center.

De president testte vorige week positief op het longvirus en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van de firma Regeneron.