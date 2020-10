Lijfarts: “Trump is niet langer besmettelijk” IB

11 oktober 2020

06u33

De Amerikaanse president Donald Trump is niet langer besmettelijk. Dat heeft de arts van het Witte Huis, Sean Conley, zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt in een verklaring. De president heeft zaterdag een coronatest ondergaan waaruit blijkt dat hij niet langer een "overdrachtsrisico voor anderen" vormt.

"Vanavond ben ik verheugd te kunnen melden dat de president niet alleen voldoet aan de CDC-criteria voor het veilig beëindigen van isolatie, maar dat de Covid PCR-steekproef van vanochtend volgens de momenteel erkende normen aantoont dat hij niet langer wordt beschouwd als een transmissierisico voor anderen", aldus Conley in de verklaring.

Conley, die wordt beschuldigd van een gebrek aan transparantie, zei dat het tien dagen geleden is dat Trump voor het eerst symptomen van het nieuwe coronavirus begon te vertonen. De president werd een dag later, op 2 oktober, in het ziekenhuis opgenomen en verbleef daar drie dagen. Tests toonden aan dat er "geen bewijs meer was van een actief replicerend virus", en dat de virale lading van Trump "afnam", vervolgde Conley - hoewel hij niet verklaarde dat de president nu Covid-19-vrij is.

Trump is koortsvrij en zijn symptomen zijn "verbeterd", zei Conley, eraan toevoegend dat hij de president zou blijven volgen terwijl hij "terugkeert naar een actief schema".

Eerste openbare toespraak vanaf balkon Witte Huis

De president hield eerder op zaterdag zijn eerste openbare toespraak nadat bij hem het longvirus werd vastgesteld. Hij sprak ruim een kwartier een menigte toe vanaf het balkon van het Witte Huis. Het optreden wordt gezien als opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne volgende week.

Enkele honderden aanhangers van Trump waren aanwezig, onder wie leden van een organisatie van conservatieve zwarten en latino's. De meesten droegen een mondmasker.

De Republikein Trump heeft voor maandag, dinsdag en woensdag grote campagnebijeenkomsten gepland en wil tijdens de verkiezingen op 3 november een tweede termijn veiligstellen. In de landelijke peilingen staat hij echter flink achter op zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden.