Ligt gewelddadig hiphopgenre aan de basis van moordgolf in Londen? kv

18 april 2018

00u24

Bron: Sky News, The Guardian, BBC 0 Londen wordt geplaagd door een golf van geweld. Dit jaar stierven er al meer dan 50 mensen ten gevolge van steek- of schotwonden in de Britse hoofdstad. Vooral de voorbije twee weken nam het geweld toe. Drill, een gewelddadig hiphopgenre, wordt met de vinger gewezen als een mogelijke oorzaak van de brutaliteiten.

Drill is een vorm van rap die in het begin van de jaren 2010 overwaaide vanuit Chicago naar Zuid-Londen. Het energieke, snelle tempo en de duistere, gewelddadige, nihilistische teksten reflecteren het harde leven in de wijken waaruit de rappers afkomstig zijn. Ze zingen over de bereiding van drugs, de confrontatie van hun rivalen en het kwetsen van degenen die hen niet respecteren. Dat de rappers zich volledig in het zwart kleden en op foto’s vaak bivakmutsen dragen, maakt meteen duidelijk dat dit geen muziekgenre voor doetjes is.

Moordgolf

In 2018 werden in Londen al 59 mensen vermoord. De meerderheid van hen werd doodgestoken, zeven mensen stierven ten gevolge van schotwonden. Opvallend is dat onder de slachtoffers ook een groot aantal tieners zijn.

Sommige Britse media en lokale autoriteiten linken het stijgend geweld in de Britse hoofdstad aan de toenemende populariteit van drill. Het genre zou bendegeweld in de hand werken: rappers dagen elkaar uit in hun teksten, die verspreid worden via sociale media en uiteindelijk resulteert dat in echt geweld.

De Britse overheid verklaarde eerder deze maand dat ze strenger wil optreden tegen drill. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd riep platenmaatschappijen op om "een positieve invloed" uit te oefenen op jongeren. Ze wil dat websites als YouTube, Snapchat en Instagram meer doen om het aanprijzen van geweld en steekpartijen via sociale media tegen te gaan.

Studie

In een nieuwe studie stellen twee academici uit Birmingham, Craig Pinkney en Shona Robinson-Edwards, dat drill inderdaad een potentieel gevaar vormt, aangezien de “videoclips een platform vormen dat de bende en/of bendeleden een gevoel van macht en autoriteit kan verlenen. Individuen kunnen in essentie zeggen en doen wat ze willen”, schrijven ze in een rapport. En als de rappers voortdurend bedreigingen uiten in een song of in een video, dan kunnen ze makkelijk ernstig genomen worden en moeten ze vervolgens bewijzen dat ze hun dreigementen waar zullen maken, luidt het bij Pinkley en Robinson-Edwards.

Zo is er rapper M-Trap die songteksten schreef over steekpartijen en vervolgens samen met drie anderen een vijftienjarige jongen doodstak.

Bendes gebruiken het drillgenre en sociale media om een groot publiek te bereiken dat zich erdoor aangesproken voelt, zeggen de onderzoekers. In combinatie met machogedrag, jaloezie en de uitzichtloze situatie voor veel aanhangers van het genre, kan drill geweld een stem geven en in de hand werken.

Alleen een dwaas zou zeggen dat drillmuziek de oorzaak is van het geweld in de hoofdstad - het houdt geen steek. Headie One

Sociale problemen

Zelf zeggen de drillmuzikanten dat de oorzaak van het probleem niet moet gezocht worden in de muziek, want die speelt enkel in op de sociale problematiek in sommige Londense wijken.

Headie One, die door minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd werd aangewezen als een van de muzikanten die problematische muziek maakt, zegt dat de zaken te simplistisch worden voorgesteld. "Ik heb het gevoel dat Amber een beetje de ogen moet openen. Als ze drill wil verbieden, dan moet ze alle muziekgenres verbieden", zegt hij. Volgens Headie One verheerlijkt zijn muziek het geweld niet, maar reflecteert die net zijn realiteit. "Ze pakken het probleem niet aan bij de kern, ze rommelen maar wat aan. Ik heb het gevoel dat ze maar wat lopen te dollen. Alleen een dwaas zou zeggen dat drillmuziek de oorzaak is van het geweld in de hoofdstad - het houdt geen steek", aldus de artiest.

Er zijn mensen die gestoorde dingen doen, niet omdat ze dat willen, maar omdat de situatie hen ertoe dwingt. MC Abra Cadabra

Armoede

MC Abra Cadabra, een van de meest populaire artiesten in het genre, ontkent dat hij geweld verheerlijkt. “Conflicten hebben altijd deel uitgemaakt van rapmuziek”, zegt hij. “Of het nu een nummer is van Tupac of Giggs (drill-artiest), het uitdagen van tegenstanders hoort erbij. Ik denk dat iedereen die naar mijn muziek luistert dit begrijpt.”

Volgens MC Abra Cadabra ligt de moeilijke sociale situatie in de armere wijken van de stad aan de basis van het stijgend geweld. 35 procent van de zwarte inwoners in Londen vallen in een lage-inkomensklasse. “De besparingen waardoor scholen, jeugdclubs, sociale woningen en sociale voorzieningen getroffen worden, maken het leven moeilijker voor de doorsnee mensen die op of onder de armoedegrens leven in deze stad. Er zijn mensen die gestoorde dingen doen, niet omdat ze dat willen, maar omdat de situatie hen ertoe dwingt”, zegt hij.