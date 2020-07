Liftenfabrikant Schindler schrapt wereldwijd 2.000 banen ISA

24 juli 2020

14u15

Bron: Belga 3 Schindler, de Zwitserse fabrikant van liften en roltrappen, zou wereldwijd tot 2.000 banen willen schrappen. Het bedrijf zag zijn winst als gevolg van de coronacrisis sterk dalen en wil nu besparen.

Tweeduizend jobs komt overeen met ongeveer 3 procent van het totale personeelsbestand. Vooral in de administratie wil Schindler banen schrappen. Het bedrijf wil de operatie spreiden over twee jaar en voorziet hiervoor een herstructureringsbudget van 150 miljoen Zwitserse frank (zo'n 140 miljoen euro).

Schindler heeft in de eerste jaarhelft zijn omzet met 8,7 procent zien dalen tot 4,96 miljard frank (4,62 miljard euro). Nieuwe orders zakten met ruim 12 procent. Enkel in China hield de activiteit stand. De bedrijfswinst lag op zijn beurt bijna 30 procent lager, op 421 miljoen frank (392 miljoen euro).



Schindler telt wereldwijd 65.000 medewerkers. De groep verwacht dat ten vroegste in 2022 het niveau van vorig jaar zal worden gehaald. Door de coronapandemie zou de hele bouwsector klappen krijgen.