Liep Brückner al dagen rond in buurt van Maddie voor hij toesloeg? 'Mysterieuze blonde man' werd liefst vier keer gespot nabij vakantieflat van familie McCann

05 juni 2020

12u22

Bron: The Sun 10 Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Madeleine McCann (3), heeft mogelijks dagenlang het appartement waar zij met haar familie verbleef in het Portugese Praia da Luz in de gaten gehouden. Dat schrijven althans The Sun en de Daily Mail op basis van oude getuigenverklaringen. Nu de foto van de verdachte is vrijgegeven, zien de populaire Britse kranten in hem ‘de mysterieuze blonde man’ die verschillende mensen dertien jaar geleden aan de Ocean Club hadden gespot, niet lang voor de kleine Maddie uit haar bedje verdween.



Duitse speurders hebben de meermaals veroordeelde zedendelinquent Christian Brückner (43) als moordverdachte in het vizier. Hij was in de buurt waar Madeleine verdween en leefde onder meer van inbraken in vakantieoorden. Verschillende vakantiegangers en locals getuigden na de verdwijning van Maddie, op 3 mei 2007, aan de politie over ‘een verdachte blonde man met putjes en littekens in zijn gezicht’. Allemaal hadden ze hem gezien in de buurt van het appartement waar de familie McCann op vakantie was. Maar die man werd uiteindelijk nooit gevonden.

“Mysterie eindelijk opgelost?”

Deze week bevestigden Duitse onderzoekers dat hun nieuwe hoofdverdachte in de zaak een blanke blonde man is, met littekens en putjes in zijn gezicht. Woensdag onthulden ze dat hij in contact was met iemand anders, amper een half uur voor de ontvoering van het Britse kind. Gisteren werd ook een foto vrijgegeven.



“Deze waarnemingen van een blonde man zijn jarenlang een mysterie gebleven en de politie heeft meermaals oproepen gedaan om de man te vinden”, stelt een bron aan The Sun. “Met deze verdachte lijkt het alsof dat mysterie nu eindelijk opgelost raakt.”

Vier getuigenissen

De eerste waarneming van de mysterieuze blonde kerel in de buurt van de Ocean Club vond plaats op 30 april 2007, twee dagen nadat de familie McCann was gearriveerd. Een man met dezelfde beschrijving als Brückner werd gespot terwijl hij rond 8 uur ’s ochtends naar het appartement van de McCann’s aan het staren was, vanuit een doorgang achteraan de flat. Hij droeg een zonnebril.

Op 2 mei werd opnieuw een blonde man gezien, die zich rond het middaguur vreemd gedroeg aan de receptie van het complex. De man had klaarblijkelijk geen duidelijke reden voor zijn aanwezigheid daar. Nog een uur later zag een Britse getuige een blonde man met nog iemand anders aan een internetcafé, op zo’n vijf minuutjes wandelen van de Ocean Club.

Toen we daarna hoorden dat Madeleine verdwenen was, moest ik aan de mannen terugdenken. Wie waren zij eigenlijk? Jayne Jensen

Een Netflix-documentaire bezorgde vorig jaar wat meer info over die twee gespotte figuren, in een interview met een andere Britse vakantieganger.

Jayne Jensen beschreef het moment waarop zij en haar zus de twee mannen ook hadden gezien aan de Ocean Club. Dat was op 3 mei, de dag van de verdwijning van Madeleine. De mannen waren allebei blond. Ze leken wat rond te hangen en keken naar de flat van de McCann’s, met bijzondere belangstelling voor het balkon. Het was de laatste waarneming voor Maddie spoorloos verdween.

“Mijn zus liep iets voor mij. Ze stopte en deed teken naar me met haar hoofd. Ik vroeg wat er was en ze zei ‘twee single blonde mannen alleen’. Het deed me giechelen. Toen we daarna hoorden dat Madeleine verdwenen was, moest ik aan de mannen terugdenken. Wie waren zij eigenlijk?” De vrouwen vermoeden dat de mannen de omgeving aan het verkennen waren.

Robotfoto’s

Robotfoto’s van twee blonde mannen werden in 2013 vrijgegeven in een grootschalige oproep van de Britse politie om de man of mannen te vinden in het kader van de vermissingszaak.

“Een blonde man of twee mannen zijn gezien terwijl ze rondhingen bij de appartementen”, zei speurder Andy Redwood van Scotland Yard onder meer via het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’. “We willen hen graag vinden.” Jarenlang bleef de identiteit echter onduidelijk. Tot nu?

