Liegt China over coronacijfers? Gelekte militaire database kan duidelijkheid brengen Hans Renier

13 mei 2020

14u33

Bron: Foreign Policy, 100Reporters 3 Het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy en 100Reporters, een team van onderzoeksjournalisten, beweren in het bezit te zijn van een database met gedetailleerde informatie over de Chinese coronacijfers. Die kunnen een nieuw licht werpen op hoe China daarmee omgaat. Officieel telt het land 82.000 besmettingen en 4.600 doden. Internationaal zijn daar grote twijfels over.

Volgens Foreign Policy bevat de gelekte dataset 640.000 rijen met informatie over besmettingen uit minstens 230 steden in China. De gegevens tonen het aantal besmettingen per locatie op een bepaald moment, van begin februari tot eind april.

De data tonen geen namen van patiënten, maar wel zeer exacte locaties van waar de besmettingen zijn vastgesteld. De gegevens zouden afkomstig zijn van een Chinese universiteit en werden wellicht verzameld met behulp van het leger.



Foreign Policy zegt de inhoud van de dataset uit veiligheidsoverwegingen niet te delen, maar onderzoekt hoe ze die beschikbaar kan maken voor onderzoekers die de verspreiding van het coronavirus bestuderen.

Spanningen toegenomen

De spanningen tussen de VS en China zijn toegenomen naar aanleiding van het coronavirus. President Donald Trump zegt bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, maar hij maakte dat bewijs niet publiek.

De VS beschuldigen China er ook van te weinig te hebben gedaan om de uitbraak van het virus in te dammen. China gaf eind vorige week toe dat de epidemie aantoont dat het land nog lacunes heeft in de preventiesystemen, in de controle van grote epidemies en in zijn volksgezondheidssysteem.

Chinese klokkenluiders zijn bestraft, verdwenen of gestorven



Pompeo: “Immense bewijzen” dat virus uit lab Wuhan kwam



