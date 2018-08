Liegebeestverkiezing: Nederland lanceert ludieke campagne tegen leugenachtige claims over dierenwelzijn Annick Wellens

13 augustus 2018

17u23 0 Nederland is intussen toe aan de tiende Liegebeestverkiezing waarbij dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier de consument laat stemmen op de meest misleidende reclame. Die reclame promoot diervriendelijke producten die helemaal niet zo diervriendelijk blijken te zijn.

Een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van tal van grote bedrijven, is de consument op het verkeerde been zetten. Daardoor krijgen de echte diervriendelijke producten geen eerlijke kans, vindt Wakker Dier, een organisatie die opkomt voor de dieren in de vee-industrie. Op een ludieke manier maken ze de consument bewust van zijn keuzes. De shortlist bestaat dit jaar uit vijf producten, afkomstig van verschillende supermarktketens.

Bovenaan het lijstje staat een kreeft van de Nederlandse supermarkt Jumbo. Blijkbaar verkoopt de winkel nog steeds levende kreeft en raden ze hun klanten aan om de beesten eerst in te vriezen alvorens ze levend te koken. Dat zou ze verdoven. “Maar grote kans dat de kreeften ook na invriezen vreselijk lijden”, aldus Wakker Dier. Verder staat er nog een plofeend op het lijstje, afkomstig van Albert Heijn. Daarbij maakt de organisatie duidelijk dat consumenten zich niet mogen laten misleiden door het woordje ‘premium’. Ook Campina wordt door het slijk gehaald: “Campina pocht dat haar koeien verantwoord oud worden. In werkelijkheid zijn ze meestal voor hun zesde verjaardag al compleet uitgemolken en rijp voor de slacht.” Normaal kan een koe tot 20 jaar oud worden. Onderaan het lijstje staat EKO-dierenvoeding. Die voeding blijkt helemaal niet zo ecologisch te zijn en daarom is de naam misleidend volgens Wakker Dier. “De brokken zijn gemaakt van industrievlees.”

Ook Rabobank haalde de lijst

Raar maar waar, ook Rabobank staat op hun lijst. De bank startte een verduurzamingscampagne die niet in de smaak viel bij de organisatie. In hun tv-spotje beweert de bank dat ze de voedingssector wil verduurzamen. “In werkelijkheid investeerde Rabobank tussen 2012 en 2017 voor miljarden euro’s in onder andere megastallen.” Die megastallen dienen ter ondersteuning van de voedingsindustrie.

Vroegere winnaars

Eerdere verkiezingswinnaars zijn KFC (Kentucky Fried Chicken) met de slogan: “Don’t worry, eat happy”. Dat vonden enkele consumenten een leugen want de kip die KFC verkoopt, is gewoon afkomstig van grote plofkipbedrijven waar de beesten op zes weken tijd slachtrijp gefokt worden. Ook Plus won met haar Goudse Kaas waar een foto op te zien was van een koe in de wei. De kaas was in werkelijkheid afkomstig van melkkoeien die gewoon op stal stonden.