Liefde van schoonheidsprinses Emma Coronel Aispuro voor haar veroordeelde echtgenoot El Chapo wankelt niet

14 februari 2019

13u17

Bron: New York Times, BBC 0 29 is Emma Coronel Aispuro, en al elf jaar de echtgenote van Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán (61). Drie maanden lang stond ze bijna dagelijks de drugsbaron bij tijdens zijn proces in New York. Stijlvol, verzorgd, en schijnbaar totaal niet onder de indruk. Ze herkende haar man gewoon niet in de gruwelijke getuigenissen die zijn zwaar criminele leven blootlegden. “Ik bewonder hem.”

Ze hoorde getuigen in de rechtszaal haar echtgenoot beschuldigen van overspel, foltering, het levend begraven van een tegenstander, en verkrachting van meisjes van amper 13. Hij zou een “moordkamer” gehad hebben in zijn huis, met een speciaal afvoersysteem voor als het er smerig aan toe ging. Dat alles deed haar loyauteit tegenover hem niet wankelen. Ze lachte toen een van de maîtresses Guzmán in de rechtbank begon te huilen. “Ik herken mijn man niet in de persoon die ze proberen te schetsen”, zei Coronel aan de New York Times. “Ik bewonder hem veeleer voor de mens die ik leerde kennen en met wie ik trouwde.” Voor Coronel is Guzmán “een uitstekende vader, vriend, broer, zoon en partner”.

Het kon niet beletten dat El Chapo veroordeeld werd voor handel in cocaïne en heroïne, voor wapenbezit, voor witwaspraktijken en voor zijn betrokkenheid bij 33 moorden. Heel waarschijnlijk moet hij de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen. Al zou het niet de eerste keer zijn, mocht hij kunnen ontsnappen. Het zou wél een primeur zijn voor de beruchte ADX ‘Supermax’ in Colorado, de ultrabeveiligde gevangenis waar nog niemand uit weggeraakte.

Sommigen vragen zich af hoe het kan dat vrouwlief Emma Coronel Aispuro zelf een proces kon ontlopen. Een voormalig lid van El Chapo’s Sinaloakartel, Damaso Lopez, getuigde dat zij in 2015 haar echtgenoot hielp ontsnappen uit de Mexicaanse gevangenis van Altiplano. Zelf ontkende in het verleden dat ze op de hoogte was van El Chapo’s criminele activiteiten. Opvallend tijdens dit proces: twee keer werd ze betrapt met een verboden gsm en op illegale contacten met haar man.

Emma Coronel Aispuro werd op 3 juli 1989 geboren in de regio van San Francisco in Californië, toen haar moeder daar familie bezocht. Ze is Amerikaans staatsburger, maar groeide op in het Mexicaanse Canelas in de staat Durango. Ze was amper 17 toen ze Joaquin Guzmán ontmoette op een feestje. Enkele maanden later won ze een schoonheidswedstrijd, waar Guzmán naar verluidt heen trok met honderden schutters om aan te kondigen dat hij met haar zou trouwen. Dat gebeurde ook, op de achttiende verjaardag van Coronel. Het was zijn derde huwelijk.

Aan de LA Times zei Coronel daar in 2016 over: “Hij kon mij verleiden met zijn manier van praten, hoe hij met mij omging, hoe het klikte tussen ons, eerst als vrienden, daarna kwam al de rest erbij. Hij wint wel meer mensen voor zich door zijn manier van doen en van handelen, hoe hij in het algemeen met mensen omgaat.”

Haar vader, Inés Coronel Barreras, had een belangrijke functie in het Sinaloakartel waar Guzmán de leider van was. Hij werd later ook veroordeeld voor drugshandel. Ook haar oom, Ignacio ‘Nacho’ Coronel, was een sleutelfiguur van de bende. Hij werd vermoord in 2010.

Toen haar man weer ons achter de tralies belandde, ging Emma Coronel journalistiek studeren in Culiácan. Dat zou haar geholpen hebben om met de pers om te gaan, al geeft ze maar zelden interviews. Als het er toch van kwam, prees ze El Chapo altijd de hemel in. Zo kon ze onmogelijk aannemen dat haar echtgenoot in staat was tot seksuele daden met iemand die daar niet mee akkoord zou gaan. Ook op Twitter uitte ze in het verleden haar liefde voor Guzmán. Zoals op 30 januari 2017, toen El Chapo zou uitgeleverd worden aan de VS: “We wisten allebei dat om van ons een realiteit te maken we een hoge prijs zouden moeten betalen. De afstand, de tijd, de uitdagingen, de opofferingen. Het was het waard.”

Sinds augustus van dat jaar tweet ze niet meer. Wel is ze nog actief op Instagram, waar ze aan het einde van het proces een foto van het gerechtsgebouw postte met het bijschrift: “Alles wat over Joaquin gezegd werd tijdens het proces, goed en slecht, heeft geen enkele invloed op wat ik van hem vind”.

Op een bepaald moment droegen Coronel en Guzmán bij elkaar passende jasjes om hun solidariteit te tonen. De Mexicaanse crimineel wuifde ook telkens naar zijn vrouw als ze de rechtszaal binnenkwam. En na het verdict staken ze een duimpje op naar elkaar.

Toch zal Emma Coronel het lange tijd - misschien wel voor altijd - zonder haar echtgenoot moeten stellen en zullen de tweelingmeisjes van het koppel hun veroordeelde vader enkel in de cel kunnen bezoeken. Het kan haar optimisme blijkbaar niet drukken. In de New York Times beweerde ze zich geen alleenstaande moeder te voelen: “Wél een moeder die op dit moment geen steun van haar man geniet maar er vertrouwen in heeft dat haar gezin het goed zal stellen”.