Liefde is... Keith (79) leert eindelijk rijden zodat hij zijn vrouw naar het ziekenhuis kan brengen TK

13 februari 2018

12u11

Bron: Metro.co.uk 0 Toen Keith Limbert uit West Yorkshire 79 werd, had hij nog steeds zijn rijbewijs niet gehaald. Het was bijna de moeite niet meer, zou je denken, maar onlangs slaagde de senior toch nog voor de test. Hij had dan ook een heel goede drijfveer om eindelijk te leren autorijden.

Als tiener had Keith wel enkele rijlessen gevolgd, maar uiteindelijk legde hij nooit zijn examen af. Zijn vrouw Anne, eveneens 79, kroop al die jaren achter het het stuur als haar man ergens naartoe moest. Maar toen ze in oktober 2015 een beroerte kreeg, kon ze de rol van chauffeur niet meer vervullen.

Keith trok toen zijn stoute schoenen aan en schreef zich in bij de rijschool. Het duurde een paar jaar, maar na twee mislukte examens mag hij nu eindelijk de grote 'L' van zijn achterruit halen. Net op tijd, want intussen kreeg Anne nog meer slecht nieuws: ze heeft voor de tweede keer borstkanker en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor haar behandeling. Keith brengt haar nu iedere keer met de auto.

Drankje of twee

"Mijn vrouw heeft me 40 jaar lang rondgereden, en ik besefte niet hoe goed ik het had. Omdat zij altijd reed, kon ik een drankje nuttigen... of twee. Ik had eigenlijk een chauffeur, en ze heeft lang genoeg voor me gezorgd. Nu is het mijn beurt om voor haar te zorgen. Ik ben haar dat verschuldigd."

Zelfs als Anne niet naar het ziekenhuis moet, gaan de twee elke dag een toertje rijden. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar het tuincentrum om te wandelen, of ze parkeren zich gewoon 'en kijken hoe de wereld voorbij komt'. Volgens hun dochter Shelly heeft het koppel een heel nieuw leven. "Na de beroerte van mama veranderde alles, maar nu pa kan rijden, kunnen ze weer overal naartoe."

