Liefde in tijden van corona: kusjes gooien door het raam naar 81-jarige besmette moeder

12 maart 2020

11u25

Bron: Reuters, Business Insider 0 Een tragisch mooi familiemoment in tijden van het coronavirus, vastgelegd aan een rusthuis in Washington. Een vrouw steekt met haar man haar besmette moeder een hart onder de riem via het raam. In totaal stierven er in de Amerikaanse staat al 24 mensen nadat ze besmet raakten met het nieuwe coronavirus.

Het Life Care Center in Kirkland vormt het epicentrum van de uitbraak van de gevreesde longziekte in Washington. Sinds 19 februari zijn 26 bewoners van het rusthuis gestorven, bij 14 van hen werd een coronabesmetting vastgesteld. De andere sterfgevallen moeten nog onderzocht worden.

In totaal worden dus zeker 14 sterfgevallen in Washington gelinkt aan het rusthuis. En toch kwam het testen van bewoners en personeel maar traag op gang, door een gebrek aan testmateriaal. Intussen blijken meer dan 50 senioren in het centrum besmet. Ook verschillende personeelsleden vertonen symptomen, maar konden nog niet allemaal onderzocht worden. Zo’n 64 medewerkers zitten nu in isolatie thuis. Het hele centrum zit in quarantaine, bezoek is verboden.

Ook de 81-jarige Judie Shape, bewoonster van het Life Care Center, blijkt besmet. Ze ligt in isolatie op haar kamer. Haar ongeruste dochter en man kwamen woensdag zwaaien en kusjes blazen aan haar raam, terwijl ze met elkaar communiceerden via de telefoon.

Een dag eerder kwam ook haar zoon Marty Shape al langs voor een babbel.

Aandoenlijke beelden aan het centrum in Kirkland, ook vorige week. Toen kwam de bejaarde vrouw Dorothy Campbell (88) begeleid door haar zoon, haar 89-jarige man Gene via het raam bezoeken.

