Lid Qatarees koningshuis zegt vastgehouden te worden in Verenigde Arabische Emiraten

01u30

Bron: Belga 0 AP Rechts sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi. Een lid van het Qatarese koningshuis zegt in een zondag gepubliceerde video dat hij tegen zijn wil wordt vastgehouden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Tussen beide landen heerst al acht maanden lang een diplomatieke crisis.

"Ik ben ontvangen door sjeik Mohammed", zegt sjeik Abdullah ibn 'Ali Al Thani, die daarmee verwijst naar kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in de videoboodschap. "Alleen ben ik geen gast, ik word hier vastgehouden. Ik ben bang dat me iets zal overkomen en dat ze Qatar daarvoor de schuld zullen geven. Als er iets met mij gebeurt, is Qatar daarbij onschuldig."

Sjeik Abdullah is de broer van Ahmad ibn 'Ali Al Thani, de emir van Qatar van 1960 tot 1972, toen diens neef Khalifa bin Hamad al-Thani de macht van hem overnam. Sjeik Khalifa's kleinzoon Tamim bin Hamad al-Thani is de huidige emir van de golfstaat.

In een reactie zeggen de VAE dat sjeik Abdullah te gast is in het land en dat het hem vrij staat om te vertrekken. "Sjeik Abdullah is als gast naar de Verenigde Arabische Emiraten gekomen op zijn eigen verzoek en heeft alle gastvrijheid en zorg gekregen nadat hij naar het land is gekomen door de intimidatie die de Qatarese regering tegen hem uitoefent", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Hij is vrij in zijn bewegingen. Hij heeft zijn wens geuit om het land te verlaten en alle procedures zijn voor hem gefaciliteerd zonder enig obstakel."

Diplomatieke banden doorgesneden

In juni vorig jaar beslisten de VAE, Saoedi-Arabië, Bahrein en Egypte om de diplomatieke banden en de handel met Qatar door te snijden en de grenzen met het land te sluiten. De landen beschuldigen Doha ervan terroristen te ondersteunen en financieren, en te vriendschappelijke banden te hebben met Saoedi-Arabiës (soennitisch) regionale rivaal Iran (sjiitisch).