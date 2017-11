Lid Nederlandse koninklijke familie na #metoo: "Kan je als man een vrouw nog een hand geven?" Redactie

Bron: Ad.nl 1 ANP Pieter van Vollenhoven. In de #metoo-discussie heeft zich een lid van het Nederlandse Koninklijk Huis gemengd. "Kan je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?!", schreef Pieter van Vollenhoven dinsdag op Twitter. Die opmerking schoot bij andere Twittergebruikers in het verkeerde keelgat.

Er zijn mensen die zich afvragen of het account niet gehackt is, maar getuige het vinkje achter de naam van Van Vollenhoven gaat het om een geverifieerd account. Ook schrijven Twitteraars dat ze wel "iets meer empathie" verwachten van de erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Anderen vragen zich af of hij een grap wilde maken.

Kan je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?! Pieter v Vollenhoven(@ PietervVol) link

Een uur later sloeg de man van prinses Margriet op Twitter een hele andere toon aan: "De meldingen van ongewenste intimiteiten vind ik volledig terecht, wel vind ik het spijtig dat sommige meldingen soms zo laat worden gemeld."

De meldingen van ongewenste intimiteiten vind ik volledig terecht,wel vind ik spijtig dat sommige meldingen soms zo laat worden gemeld. Pieter v Vollenhoven(@ PietervVol) link