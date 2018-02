Lid Boko Haram krijgt 15 jaar cel voor zijn aandeel in ontvoering 200 Nigeriaanse schoolmeisjes EB

13 februari 2018

10u51

Bron: AFP 3 Een lid van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram is door de rechtbank in Kainji tot 15 jaar cel veroordeeld wegens zijn aandeel in de ontvoering, vier jaar geleden, van meer dan 200 schoolmeisjes in het Noord-Nigeriaanse Chibok. Dat is vandaag bij het Nigeriaanse ministerie van Justitie vernomen.

De veroordeelde, de 35-jarige Haruna Yahaja, is fysiek gehandicapt: hij heeft een verlamde arm en een misvormd been. Voor de rechters pleitte hij schuldig, maar vroeg hij om clementie omdat hij "gedwongen" is geweest tot de jihadgroep toe te treden. Maar volgens de rechter had Yahaja "steeds de keuze" om niet aan de activiteiten van Boko Haram deel te nemen.

Voor de militaire rechtbank van Kainji staan sinds gisteren honderden leden van Boko Haram terecht.

In april 2014 ontvoerde de jihadgroep 219 schoolmeisjes tussen 12 en 17 jaar uit hun school. Sindsdien hebben 107 meisjes de vrijheid hervonden. In een begin vorige maand verspreide video van de terreurbeweging stellen sommige van de resterende gijzelaars dat zij niet willen terugkeren en het "kalifaat" niet willen verlaten.