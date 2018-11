Lichtspektakel zorgt voor kerstsfeer in Londen, kerstverlichting met 'modekantje' op Champs Elysees jole en gvs

23 november 2018

08u45

In de Britain’s Royal Botanical Gardens in Londen zorgen meer dan één miljoen lichtjes nu al voor een kerstsfeer. De tuinen zijn volledig versierd en bezoekers kunnen er twee kilometer lang genieten van een lichtspektakel met muziek. Het is de zesde keer dat het wordt georganiseerd.

Kerstmis staat voor de deur, en dat laten ze in Parijs uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Op de bekende Champs Elysées is gisteravond de kerstverlichting aangestoken, ontworpen door niemand minder dan mode-icoon Karl Lagerfield. De ontwerper stak de verlichting voor de gelegenheid zelf aan.