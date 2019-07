Lichtgevende wandelstok die levens redde van 26 Titanic-passagiers geveild voor 100.000 dollar AW

20 juli 2019

18u22 0 Nadat de RMS Titanic in 1912 zonk, ontsnapten 705 personen aan het noodlot. Mede dankzij de futuristische wandelstok van Ella White, een van de passagiers. Haar wandelstok was voorzien van een lichtgevend uiteinde waardoor White hem kon gebruiken om reddingswerkers te alarmeren. Haar levensredder wordt nu geveild voor een minimumprijs van 100.000 dollar (89.000 euro).

De destijds 55-jarige Ella White beëindigde haar reis doorheen Europa met het luxeschip de RMS Titanic. Met haar aan boord gingen enkele merkwaardige souvenirs mee, de lichtgevende wandelstok incluis. Die kocht ze nadat ze haar voet had bezeerd op reis in Frankrijk. De hippe stok was zwart, met een bakelieten knopje waaronder een lampje op batterijen zat, bijzonder vooruitstrevend voor die tijd. Daarnaast reisde er ook nog enkele Franse kippetjes met haar mee. Bedoeling was om daarmee te kweken eenmaal ze terug thuis in New York was.



De kippetjes zouden de reis niet overleven, maar hun eigenaar wel. Als White haar voet niet had verstuikt, was het misschien anders gelopen.



Reddingsvesten

In de nacht van 14 op 15 april kwam het schip plots in aanvaring met een ijsberg. Ella White lag op dat moment te rusten op haar bed. Ze herinnerde zich dat paniek lange tijd uitbleef omdat niemand besefte wat er gebeurd was. Bijna een uur nadat de ijsberg het schip op verscheidene plaatsen had doorboord, moedigde de kapitein zijn passagiers aan om hun reddingsvesten aan te doen. Een advies dat niet ter harte werd genomen.

22 vrouwen en 4 roeiers

Mannen rookten op hun gemak een sigaret en verscheidene passagiers weigerden in de reddingssloepen te stappen. Ella White luisterde naar de kapitein. Als vrouw (op leeftijd) en dankzij haar eersteklas cabine, was zij een van de eersten om aan boord te gaan van zo'n reddingssloep. In totaal zaten er 22 vrouwelijke passagiers in haar sloep: vrouwen en kinderen eerst was immers de regel die gehandhaafd werd. Vier mannen wisten nog een plaatsje te bemachtigen in de reddingsboot van White omdat zij geacht werden te roeien.



Al snel vielen de mannen door de mand. Ze konden helemaal niet roeien. “Ik moest een van de mannen vertellen dat hij zijn roeispaan door het daarvoor bestemde gat moest steken”, vertelde White daar later over in een interview. “Een andere man zei me dat hij nog nooit van zijn leven een roeispaan in zijn handen gehad. Dat waren de geweldige mannen met wie ze ons ’s nachts op zee dropten”, zei White met een ironische ondertoon. “En het licht van de roeiboten was helemaal niets waard.” Het was pikkedonker en niemand wist waarnaar toe te roeien.

Terugkeren

Gelukkig voor haar medepassagiers was de 55-jarige Ella White bijzonder vernuftig. Zo’n 45 minuten nadat ze aan boord gingen van de reddingsboten, besloot White om niet langer doelloos rond te varen op de pikzwarte en ijskoude zee. Ze wilde terugkeren naar de zinkende Titanic. Onder meer om andere passagiers in nood te helpen, maar ook om op een centraal punt te wachten op reddingswerkers. Makkelijker gezegd dan gedaan weliswaar: niemand zag een hand voor ogen.



Maar dankzij haar lichtgevende wandelstok, vonden White en de 25 andere inzittenden hun weg terug naar de Titanic, net op tijd om het gevaarte volledig onder te zien gaan. Eenmaal daar begon White als een gek met haar stok te zwaaien in de hoop dat reddingswerkers of passanten hen sneller zouden opmerken.



Zowel Ella White als de overige 25 passagiers in haar reddingsloep overleefden de tragedie. Dertig jaar na de ramp, stierf White op 85-jarige leeftijd. Haar hippe stok werd doorgegeven van generatie op generatie waarop Brad Williams, een achterneef, uiteindelijk eigenaar werd. Die tracht de stok nu te veilen voor een minimumprijs van 100.000 dollar. Een prikje voor een stok met zo'n verhaal, toch?