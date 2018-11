Lichten Eiffeltoren uit om vermoorde journalisten te herdenken Redactie

02 november 2018

10u34

Bron: KameraOne 0

De organisatie Reporters Without Borders heeft gisteren in Parijs aandacht gevraagd voor vermoorde journalisten overal ter wereld. Voor de protestactie zijn de lichten van de Eiffeltoren ook even uitgegaan.

Bekijk ook: