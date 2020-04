Lichte versoepelingen in Spanje: sporten in buitenlucht mag weer vanaf 2 mei mvdb Bron: ANP

25 april 2020

23u24 0 De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn bevolking nieuwe versoepelingen van de beperkende coronamaatregelen beloofd, als de dalende trend in de cijfers doorzet. Vanaf 2 mei mag er bijvoorbeeld weer buiten worden gesport, zei hij in een toespraak. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa met minstens 22.900 doden.

Vandaag meldden de Spaanse autoriteiten voor de tweede dag op rij minder dan vierhonderd nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Sánchez liet weten dat mensen na 2 mei ook de deur weer uit mogen voor een wandeling met iemand met wie zij samenleven. Voorwaarde is wel dat de ontwikkeling van de pandemie "gunstig blijft".

De versoepelingen zijn onderdeel van een breder plan waarin per regio maatregelen worden afgebouwd afhankelijk van de situaties in de gebieden. "We gaan niet ineens alle activiteiten openen in alle sectoren", zei Sánchez "Het gaat in stappen en asymmetrisch. We zullen niet allemaal met dezelfde snelheid vooruitgaan maar wel volgens de zelfde regels.”

Sánchez heeft de afgelopen drie weken met deskundigen aan het plan gewerkt. Dat zal in mei worden uitgevoerd. "We zullen zien wat er in juni gebeurt". Spanje leeft al sinds 14 maart met strenge anticoronamaatregelen. Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, medicijnen en als ze cruciaal werk doen.



Afgelopen week verlichtte Spanje de beperkingen enigszins. Vanaf zondag mogen kinderen een keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten.

Meer over Pedro Sánchez

Spanje