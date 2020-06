Licht gaat uit in oudste Franse kerncentrale

28 juni 2020

De oudste nog werkende kerncentrale van Frankrijk wordt definitief buiten bedrijf gesteld. In de drukwaterreactor van Fessenheim in de Elzas gaat maandagavond laat het licht langzaam uit. De stillegging is dinsdagochtend voltooid.