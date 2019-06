Lichamen van zeven alpinisten gevonden in de Himalaya

bvb

23 juni 2019

18u32

Bron: Belga

0

Een team van hulpverleners, gespecialiseerd in interventies in het hooggebergte, heeft vandaag de lichamen van zeven vermiste alpinisten gevonden. Dat meldt de Indiase grenspolitie. Het team was begin juni een zoektocht naar de acht bergbeklimmers begonnen. Het ging om vier Britten, twee Amerikanen, een Indiër en een Australische, die vermist waren geraakt onderweg naar de top van de Nanda Devi, de tweede hoogste berg van India.