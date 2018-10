Lichamen van negen omgekomen bergklimmers gevonden in Nepal

14 oktober 2018

10u10

Bron: Belga

De Nepalese autoriteiten zijn vandaag begonnen met de berging van lichamen van de negen bergbeklimmers die omkwamen in een sneeuwstorm in de Himalaya. Het gaat om een van de dodelijkste klimongevallen in het land tot nu toe.