Lichamen van Franse slachtoffers crash Ethiopian Airlines na zeven maanden gerepatrieerd ES

19 oktober 2019

17u21

Bron: Belga 0 Buitenland Zeven maanden na de crash van vlucht 302 van Ethiopian Airlines zijn de lichamen van tien Franse slachtoffers overgebracht naar Frankrijk en ter beschikking gesteld van hun nabestaanden. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid op de Franse luchthaven van Orly vandaag.

Het vliegtuig vloog van Addis Abeba in Ethiopië naar Nairobi in Kenia, toen het zes minuten na opstijgen ontplofte op 10 maart. Er vielen 157 slachtoffers. Mensen met paspoorten van zeker 35 verschillende nationaliteiten bevonden zich aan boord van het toestel. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders was er ook een Belgisch slachtoffer aan boord.

De plechtigheid voor de gerepatrieerde lichamen op de luchthaven van Orly vond plaats in aanwezigheid van de Franse staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne en een delegatie van Slachtofferhulp. Voor de lijkkisten - die neergelegd werden voor de geëmotioneerde nabestaanden stonden de portretten van de slachtoffers. De repatriëring heeft zeven maanden geduurd omdat de identificatie van de slachtoffers zo veel tijd in beslag nam.

“vliegtuig had nooit mogen opstijgen”

Volgens een woordvoerster van de nabestaanden had het vliegtuig nooit mogen opstijgen. Het ging om een Boeing 737 MAX, van hetzelfde type als het toestel van de Indonesische maatschappij Lion Air dat vijf maanden eerder op Java gecrasht was en 189 slachtoffers maakte.

Sinds het tweede ongeval staan de vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX wereldwijd aan de grond, nadat een rapport technische mankementen aan het licht had gebracht. "We zullen vechten om de waarheid boven te spitten en de aansprakelijkheid te bepalen", zei Virginie Fricaudet namens de slachtoffersvereniging.

Het Amerikaanse bedrijf Boeing heeft een fonds in het leven geroepen om de getroffen families schadeloos te stellen.