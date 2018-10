Lichamen van drie Nederlanders gevonden in Spanje KV HA

04 oktober 2018

06u15

Bron: ANP 3 In de buurt van Malaga, in het zuiden van Spanje, zijn de lichamen van drie Nederlanders aangetroffen in een landhuis. Het gaat volgens lokale media om een 62-jarige man, zijn 59-jarige echtgenote en de 89-jarige moeder van de vrouw.

De lichamen van de noorderburen werden tegen twee uur gisterenmiddag gevonden in een boerderij in Coín. De lichamen zouden al langer in het huis hebben gelegen en zouden in een vergevorderde staat van ontbinding verkeren. Buren hadden geklaagd over een indringende geur.

Volgens de Spaanse krant SUR is de man door ophanging om het leven gekomen. Zelfmoord wordt daarom niet uitgesloten. Een van de vrouwen zou ongeneeslijk ziek zijn geweest.



De zoon van de eigenaar van het landhuis trof de Nederlanders aan. Zij huurden de woning. De Spaanse politie is een onderzoek gestart. De lichamen worden overgedragen aan een laboratorium in Malaga voor een lijkschouwing.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de berichten, maar kan er verder nog niets over zeggen.