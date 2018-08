Lichamen van drie gekidnapte buitenlanders dood teruggevonden in Kaboel kg

02 augustus 2018

13u50

Bron: Belga 0 In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn de lichamen van drie buitenlanders die eerder op de dag ontvoerd werden, teruggevonden. Dat heeft de politie meegedeeld. De slachtoffers zijn Macedonische, Maleisische en Indiase staatsburgers die in Kaboel voor de Franse multinational Sodexo werkten, aldus de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Rahimi werden de mannen ontvoerd in de buurt van hun bedrijf, in een industrieel gebied in het oosten van Kaboel rond acht uur 's morgens plaatselijke tijd. Twee à drie uur later werden hun lichamen teruggevonden in het Mussahi district, dat ook in de provincie Kaboel ligt.

Voorlopig heeft nog niemand de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.