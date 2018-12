Lichamen twee jeugdvrienden eindelijk gevonden: 30 jaar geleden verdwenen ze bij beklimming in de Himalaya Joeri Vlemings

11 december 2018

12u36

Bron: Church of Scotland, Iceland Monitor 0 Met z’n vieren zouden ze de Pumori in het Himalayagebergte beklimmen. Twee van hen werden ziek, de twee anderen gingen alleen verder, maar bekochten hun poging om de top te bereiken met hun leven. Nu, dertig jaar later, zijn hun lichamen eindelijk gevonden.

De expeditie bestond uit vier klimmers: Jon Geirsson, Steve Aisthorpe, Kristinn Runarsson en Thorsteinn Gudjonsson. In oktober 1988 wilden ze de top bereiken van de Pumori in de Himalaya’s, een berg met een hoogte van 7.161 meter, vlak bij de Mount Everest.

Eerst werd Geirsson ziek. Hij moest de beklimming staken. Daarna moest ook de Schot Aisthorpe afhaken. Hij spoorde de twee IJslandse jeugdvrienden, Kristinn Runarsson en Thorsteinn Gudjonsson, aan om hun poging verder te zetten en liet zich zelf behandelen door een dokter in een nabijgelegen dorp. Toen de aangesterkte Aisthorpe terug naar het basiskamp trok, hoopte hij dat Kristinn en Thorsteinn alweer “veilig afgedaald waren van de top en in hun slaapzakken lagen in het kleine rode tentenkamp”.

Dertig jaar later

Aisthorpe riep hen al van ver toe, maar vond hen niet. “Mijn geschreeuw echode tegen de rotsen en het ijs, om dan weg te deemsteren”, vertelt hij. “Maar de stilte was tastbaar.” Aan de positie van hun klimtouwen te zien hadden de twee de top bereikt of waren ze er toch dicht bij geweest.

Hun Schotse vriend zocht nog wekenlang tevergeefs naar Kristinn Runarsson en Thorsteinn Gudjonsson. Pas vorige maand, meer dan dertig jaar later, vond een Amerikaanse bergbeklimmer hun lichamen aan de voet van een gletsjer. In de zak van een van hen werd een camera aangetroffen. Het filmpje ligt inmiddels bij een vakkundige om het te laten ontwikkelen. Mogelijk komt daar informatie uit over hoe de twee aan hun einde kwamen.

Zwangere vriendin

Op voorhand hadden ze aan vrienden verteld dat de berg hen “mocht houden” als er iets zou gebeuren. Ze wilden niet dat anderen hun leven zouden riskeren om hen te redden. Intussen zijn hun lichamen gecremeerd en zijn de assen overgevlogen naar IJsland.

Op het moment van hun verdwijning was de partner van Runarsson zwanger van hun zoontje. De jongen kwam vijf maanden later gezond en wel ter wereld. Volgens zijn opa, Runar Gudbjartsson, leek het ventje als twee druppels water op zijn overleden vader. “Zo kregen we onze zoon een beetje terug”, zei Gudbjartsson.