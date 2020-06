Lichamen 12 bootvluchtelingen gevonden voor Tunesische kust IB

11 juni 2020

03u29

Bron: Belga 0 Nog eens 12 lichamen zijn gisteren voor de kust van Tunesië teruggevonden nadat een boot die onderweg was naar Europa met migranten aan boord zonk. Dat meldt een woordvoerder van het gerecht van Sfax. Het dodental stijgt daarmee tot 34.

De boot, die op weg was naar Italië, had 53 migranten aan boord toen hij voor de kust van Sfax zonk. Volgens woordvoerder Murad al-Turki van het gerecht in Sfax kwamen de migranten uit Sub-Saharaans Afrika.

Dinsdag werden al eens 22 lichamen geborgen, woensdag 12 andere. Het gaat om 22 vrouwen, 9 mannen en 2 kinderen van ongeveer 3 jaar.

De zoekactie naar de andere mensen aan boord wordt nog voortgezet.