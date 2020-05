Lichaam vijfde slachtoffer van surfdrama Scheveningen nog niet gevonden, surfers weer in het water Zoektocht gaat donderdag verder ADN

13 mei 2020

17u27

Bron: ANP, AD.nl 4 De Nederlandse Defensie heeft woensdag een hele dag naar de stoffelijke resten van het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen (Zuid-Holland) gezocht, maar zonder resultaat. Het lichaam van de 23-jarige jongen uit Delft werd dinsdag al wel gezien, maar toen werd geprobeerd het lichaam te bergen, was het weer weggedreven.

Maandagavond verdronken voor de kust van Scheveningen vijf ervaren surfers. De surfinstructeurs die geschoold waren als redder, kwamen tijdens een training op reddend zwemmen plots terecht in een dikke laag zeeschuim en zijn vermoedelijk gestikt. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken toen ze aan de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden dinsdag geborgen. De zoektocht naar het vijfde slachtoffer woensdag bleef zonder resultaat.



(Lees verder onder de foto)

Zoektocht voortgezet

Een hele dag lang werd gezocht naar de 23-jarige Delftenaar. Een woordvoerder van de marine vertelde dat een duikteam en een zogenoemd Remus-team woensdagochtend vroeg uit Den Helder waren vertrokken. Dat laatste team werkt met een soort onderwaterrobot met sonar, die urenlang onder water kan zoeken. Dat gebeurde nu tussen de havenhoofden, aangezien de vermiste surfer daar in de buurt voor het laatst werd gezien. Ook een politiehelikopter vloog in de buurt van de kust.



De kans dat het lichaam wordt gevonden met de onderwaterrobot acht Bernd Roelink, hoofd Communicatie Koninklijke Marine, overigens klein. “Omdat hij een surfpak aanhad.” Daardoor is de kans groot dat het lichaam niet naar de bodem zinkt. “Als het nog drijft, dan is het afhankelijk van het weer, de wind en de stroming waar het naartoe gaat.”

Het zoeken werd woensdagavond gestaakt en gaat donderdagochtend verder.

(Lees verder onder de foto)

Bloemenzee

Nooit eerder werd Nederland getroffen door een drama waarbij zoveel zwemmers en surfers tegelijk omkwamen. Bij surfschool The Shore in Scheveningen groeit intussen de bloemenzee ter nagedachtenis van Joost, Sander, Pim, Max en Matthijs. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak van “onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen”.

Surfers hebben zich woensdag wel weer in zee gewaagd bij de plek van het ongeluk van de vijf watersporters. Een groep van zo’n vijftien bodysurfers was in de ochtend weer actief in het water. “Het is goed om weer verder te gaan”, vindt een jongeman die met surfpak klaarstond om ook het water in te gaan. Hij noemde de fatale gebeurtenis een grote klap voor de surfers. Hij had zelf ook les gehad van een van de omgekomen mannen.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel is intussen een onderzoek gestart naar het fenomeen van het zeeschuim, om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

