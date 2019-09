Lichaam vermiste Spaanse oud-skiester (56) gevonden op bergtop mvdb

04 september 2019

16u00

Bron: ANP - El País 0 UPDATE In Spanje is het lichaam van oud-skikampioene Blanca Fernández Ochoa (56) gevonden. De winnares van een bronzen medaille op de Olympische Winterspelen in 1992 in Albertville werd sinds twaalf dagen vermist.

Het lichaam van Fernández-Ochoa is gevonden op de top van de 1.945 meter hoge berg La Peñota in de centrale bergketen Sierra de Guadarrama, meldt het Spaanse dagblad El País. Dagenlang hebben honderden politieagenten, burgerwachten en vrijwilligers gezocht in het deels onherbergzame gebied. De doodsoorzaak is momenteel nog niet bekend.

Fernández-Ochoa had aangekondigd dat ze vijf dagen ging wandelen. Toen ze niet terugkeerde sloeg de familie alarm. De vermissing van de Madrileense was een nationale zaak in Spanje. Vele Spaanse prominenten hebben de familie hun medeleven betuigd. Als eerste Spaanse ooit, haalde ze een medaille op de Winterspelen. In totaal nam ze tussen 1980 en 1992 aan vier Spelen deel.

Coral Bistuer, oud-wereldkampioene taekwondo en bevriend met Fernández-Ochoa, verklaarde enkele dagen geleden in een interview met radiozender COPE dat de skiester al enkele maanden “een moeilijke tijd doormaakte.”