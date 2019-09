Lichaam vermiste miljonair Tob Cohen verminkt teruggevonden op eigen landgoed in Kenia AW

13 september 2019

16u04

Bron: AD.nl 2 Acht weken na zijn verdwijning in Kenia is het lichaam van de Nederlandse Tob Cohen (69) teruggevonden. Dat melden Keniaanse media en bevestigt zijn zus aan het Nederlandse Algemeen Dagblad (AD). Zijn lichaam zou gevonden zijn in een wateropslagtank op zijn eigen landgoed.

Cohens lichaam was omwikkeld met vele lagen kleding en vertoonde tekenen van martelingen voor de moord, meldt de recherche op Twitter. De tank was volgens de politie leeg, volledig afgedicht met beton en aan het zicht onttrokken door dode takken en ander tuinafval.

“Cohen werd op gruwelijke wijze vermoord. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht. De moordenaars namen de tijd’’, aldus recherchebaas George Kinoti tegen Keniaanse media.

The body of Tob Cohen- a Dutch businessman who went missing between 19th-20th July 2019 was today afternoon retrieved from an underground water storage by @DCI_Kenya Homicide Detectives at his Kitisuru home. The body which was wrapped with many layers of clothing revealed signs.. pic.twitter.com/VST7KrL6bG DCI KENYA(@ DCI_Kenya) link

Het stoffelijk overschot werd volgens Cohens zus teruggevonden na instructies van een derde verdachte. “Die is gaan praten en vertelde waar Tobs lichaam gedumpt werd. Eerder vanmiddag hebben ze het dan gevonden’’, verzucht de 67-jarige Gabrie van Straten.

Ze is sinds gisteren met haar echtgenoot in Kenia. Cohens zus wilde met haar aanwezigheid druk uitoefenen op haar Keniaanse schoonzus Sarah W.K. (52). Die werd reeds twee weken geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van haar Nederlandse man. Ze ontkent elke betrokkenheid maar werd gisteren officieel aangeklaagd voor moord.

Vechtscheiding

De oud-topman van Philips verdween half juli in Kenia en bleef spoorloos. De miljonair was verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse echtgenote. Een week voor zijn verdwijning had Cohen nog aangifte gedaan van mishandeling door zijn vrouw. In de aangifte zegt zijn advocaat dat Wairimu haar man van de trap had geduwd, waardoor hij viel en een verwonding aan zijn hoofd opliep.

De 71-jarige Cohen was regiomanager van Philips in Oost-Afrika. De laatste jaren organiseerde hij golfreizen. Hij woonde sinds 1987 in Kenia.

Het onderzoek van de Keniaanse politie moet meer duidelijkheid scheppen over wat er exact gebeurd is. Daarbij krijgen de Keniaanse agenten hulp van de Nederlandse politie. Zij zijn gisteren in Kenia aangekomen en brengen vandaag een bezoek aan het Keniaanse team dat de zaak onderzoekt. “Er is al ontzettend veel werk verzet door collega’s, maar we hebben ze aangeboden om te kijken waar wij eventueel zouden kunnen helpen.”