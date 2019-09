Lichaam vermiste miljonair Tob Cohen gevonden AW

13 september 2019

16u04

Bron: AD.nl 0 Het lichaam van de Nederlandse Tob Cohen (69) is gevonden in een voorstad van Kenia. Dat melden Keniaanse media. Zijn lichaam zou gevonden zijn in een tank op zijn eigen landgoed.

Gisteren werd nog bekendgemaakt dat de politie in Nairobi een tweede verdachte heeft opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Cohen (69).

De oud-topman van Philips verdween half juli in Kenia en bleef spoorloos. De miljonair was verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse echtgenote (52). Zij beschuldigden elkaar over en weer van agressie en deden beide aangifte bij twee verschillende politiebureaus in de buurt van het landgoed waar ze wonen in Nairobi. De vrouw van Cohen werd twee weken geleden reeds gearresteerd.

Het onderzoek van de Keniaanse politie moet meer duidelijkheid scheppen over wat er exact gebeurd is. Daarbij krijgen de Keniaanse agenten hulp van de Nederlandse politie. Zij zijn gisteren in Kenia aangekomen en brengen vandaag een bezoek aan het Keniaanse team dat de zaak onderzoekt. “Er is al ontzettend veel werk verzet door collega’s, maar we hebben ze aangeboden om te kijken waar wij eventueel zouden kunnen helpen.”