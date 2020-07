Lichaam vermist jongetje (6) gevonden in Frans meer HLA

28 juli 2020

16u08

Bron: 7sur7 0 Het lichaam van een zesjarig kind, dat sinds gisterenmiddag vermist was, werd vandaag gevonden in het meer van Château-la-Vallière, in het Franse departement Indre-et-Loire. Dat heeft de officier van justitie van Tours bekendgemaakt. Volgens het gerecht werd een onderzoek geopend wegens onvrijwillige doodslag. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat de jongen om het leven kwam door verdrinking.

Het jongetje, dat in een kindertehuis was geplaatst, nam gisterenmiddag samen met andere kinderen tussen de 6 en 14 jaar deel aan een groepsuitstap naar het Lac du Val joyeux. “Rond 18 uur in de namiddag ontsnapte hij aan de aandacht van de opvoeders”, legt de officier van justitie uit.

Meteen werd een grootschalige zoekactie op poten gezet, met onder meer een helikopter en duikers. Aan land werd gezocht met speurhonden en verschillende zoekteams. Deze voormiddag werd het levenloze lichaam van de jongen uiteindelijk gevonden door duikers.

“De feiten worden op dit moment grondig onderzocht en de betrokken personen worden ondervraagd”, aldus het gerecht, dat meegaf dat de verhoorde personen niet in hechtenis werden genomen.



