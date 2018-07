Lichaam verdronken Vlaming teruggevonden in Balatonmeer Gunter Van Stappen

23 juli 2018

11u13

Bron: VTM NIEUWS 0 Het lichaam van de 52-jarige man uit Massenhoven is gevonden in het Balatonmeer. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De man was afgelopen vrijdag vanop een zeilboot gesprongen, maar die week af. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor.

Samen met een andere Belg sprong de man in het water vanop een zeilboot, maar die dreef af. "Hij is toen in paniek geschoten. Zijn vriend probeerde hem nog vast te houden, maar raakte hem uiteindelijk toch kwijt", zegt een familielid aan VTM NIEUWS.

De zoekactie naar het lichaam van de man werd gisteren stopgezet. Vandaag is het lichaam komen bovendrijven.