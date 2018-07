Lichaam van vermiste Lucy (13) gevonden in bos, twintiger verdacht van misbruik en moord Sven Van Malderen

28 juli 2018

15u10

Bron: BBC 0 In een bos in Southampton is het stoffelijk overschot van een vermist meisje gevonden. Lucy McHugh (13) werd voor het laatst woensdagochtend gezien bij haar thuis. Gisteren deed een toevallige voorbijganger de gruwelijke ontdekking. Een 24-jarige man is intussen gearresteerd op verdenking van misbruik en moord.

"Dit is een tragisch voorval. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden" aldus inspecteur Paul Barton. "We weten dat Lucy haar huis woensdag om 9.30 uur verlaten heeft. 's Avonds had ze moeten terugkeren, maar dat gebeurde niet. We zouden graag weten wat ze na dat tijdstip nog gedaan heeft. Als iemand meer info heeft, horen we het graag."

Er bevindt zich een sportcentrum, niet ver van de plek waar Lucy gevonden werd. Een groot deel daarvan werd gisteren afgesloten voor verder onderzoek.

Haar moeder had eerder nog tevergeefs een opsporingsbericht verspreid via Facebook. Gisteravond liet ze weten dat haar dochter gevonden was. "Bedankt iedereen om te delen. Lucy is gevonden, meer valt er voorlopig niet te zeggen. We stellen jullie steun op prijs. We proberen het nieuws te verwerken, maar we voelen ons verslagen."

Op sociale media blijven de steunbetuigingen binnenstromen. "Lucy was de liefste persoon die ik kende op school. Ze stond altijd voor me klaar, wat er ook gebeurde", klonk het onder meer. Of nog: "Haar lach deed de hele kamer stralen. Ik voel me bevoorrecht omdat ik haar mocht leren kennen en omdat ik haar een goede vriendin mocht noemen. Ze is de helderste ster aan de hemel. RIP, engeltje."

This is the scene at Southampton Sports Centre near where the body of 13 year old Lucy McHugh was found pic.twitter.com/f1Gz9LwFNw Rachel Adams(@ DailyEchoRachel) link