Lichaam van vermiste Kennedy-telg gevonden IB

07 april 2020

04u52

Bron: Belga, CNN 0 Reddingswerkers hebben na dagenlang zoeken het levenloze lichaam gevonden van de kleindochter van de Amerikaanse senator Robert F. Kennedy. De 41-jarige Maeve Kennedy McKean raakte donderdag bij een kano-ongeval vermist.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maandagnamiddag lokale tijd werd het lichaam van de vrouw op enkele kilometers van waar ze verdween in het water teruggevonden. Dat bevestigt de lokale politie. Van haar achtjarige zoon Gideon is er nog geen spoor. De zoektocht wordt dinsdag hervat.

De McKeans, die deel uitmaken van de legendarische Kennedy-familie, waren wegens de uitbraak van het coronavirus vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington naar het huis van Kennedy's moeder aan de Chesapeake Bay afgereisd, om daar in zelfisolatie te gaan. Moeder en zoon kropen er donderdag in een kano, om een bal uit het water te halen die tijdens een spel in het water was gevallen, maar ze keerden nooit meer terug. Dit weekend was er al geen hoop meer dat ze nog levend zouden worden gevonden.

Het gaat om de zoveelste tragische gebeurtenis voor de Kennedy-clan. Grootvader Robert ‘Bobby’ Kennedy (1925-1968) werd bij een verkiezingsmeeting neergeschoten, vijf jaar na zijn broer John. In juli 1999 stierven diens zoon John F. Kennedy Junior, zijn echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette bij een vliegtuigongeval.

Lees ook: Al 15 familieleden stierven onnatuurlijke dood: de vloek van de Kennedy’s slaat weer genadeloos toe (+)