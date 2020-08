Lichaam van vermiste jongen (15) gevonden aan strand bij Nederlandse Monster Chris van Mersbergen

02 augustus 2020

09u18

Bron: AD.nl 0 Vanochtend is het lichaam van een 15-jarige jongen gevonden die sinds vrijdag werd vermist vanaf het strand de Zandmotor in de Nederlandse badplaats Monster (provincie Zuid-Holland). De jongen werd door wandelaars op het strand vlak bij de Zandmotor gevonden.

De familie van de jongen uit Den Haag is direct op de hoogte gebracht, meldt de politie.

Op vrijdagavond was de jongen samen met twee andere jongens aan het zwemmen bij de Zandmotor. Rond 19.30 uur kwamen ze in de problemen door de sterke stroming. Er werd direct een grote zoekactie gestart. Tientallen strandgangers zochten mee. De twee andere tieners werden direct uit het water gehaald, maar de 15-jarige werd niet gevonden.

Bergingsactie

De zoekactie werd zaterdagochtend omgezet in een bergingsactie, maar de jongen werd gisteren niet gevonden. “Ze lieten zich meevoeren met de stroming richting Hoek van Holland en wilden terug zwemmen. Toen zijn ze in de problemen gekomen”, zei een woordvoerder van de brandweer over de naar nu blijkt voor een van de drie fatale gebeurtenis.

Het tragische incident vond plaats op wat volgens hulpdiensten en reddingsbrigades de drukste stranddag van het jaar was. De Reddingsbrigade Nederland rukte vrijdag 177 keer uit langs de Nederlandse stranden. Daarbij werden 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen verkeerden in een levensbedreigende situatie.

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.



